Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eski Bakan Gürpınar’a Meclis’te cenaze töreni
[Fotoğraf: DHA]
Ankara’da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
TBMM'de gerçekleşen cenaze törenine, İrfan Gürpınar'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM İdare Amiri Mehmet Gökerile çok sayıda milletvekili ve Meclis personeli katıldı.
Gürpınar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Abdurrahman Karamanlıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
18, 19 ve 20'nci Dönem CHP Kırklareli Milletvekili olarak Meclis'e giren Gürpınar, 50 ve 52'nci Hükümet'te Turizm Bakanı olarak görev yürüttü. Gürpınar, evli ve bir çocuk babasıydı.
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