TBMM'de gerçekleşen cenaze törenine, İrfan Gürpınar'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM İdare Amiri Mehmet Gökerile çok sayıda milletvekili ve Meclis personeli katıldı.

Gürpınar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Abdurrahman Karamanlıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

18, 19 ve 20'nci Dönem CHP Kırklareli Milletvekili olarak Meclis'e giren Gürpınar, 50 ve 52'nci Hükümet'te Turizm Bakanı olarak görev yürüttü. Gürpınar, evli ve bir çocuk babasıydı.