Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

TTB Başkanı Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadesini kullandı.