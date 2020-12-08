Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan hakları eylem planı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.
Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
TTB Başkanı Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadesini kullandı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır. pic.twitter.com/MHjw9iIgoG— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 8, 2020
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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