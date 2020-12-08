Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 123 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 123 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 30 Kasım-7 Aralık tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili detayları açıkladı.
Buna göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 525 kilogram eroin, 276 kilogram esrar, 6 kilogram bonzai, 106 kilogram metamfetamin ve 16 kilogram skunk ele geçirildi.
Ayrıca, 23 bin sentetik ecza, 26 bin ecstasy hap, 155 kök kenevir, 59 kilogram afyon sakızı, 44 tabanca/tüfek ve 75 bin 100 lira da operasyolarda ele geçirilenler arasında.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 123 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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