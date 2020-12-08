Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szıjjarto'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.
Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Toplantıda, Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile olan sorunların ancak diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini söylemişti.
Szijjarto ise Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekmişti.
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