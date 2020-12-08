Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.

Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda, Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile olan sorunların ancak diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini söylemişti.

Szijjarto ise Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekmişti.