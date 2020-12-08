Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde
[Fotoğraf: AA]
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile olan sorunların ancak diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini söyledi. Yunanistan ile ilgili meselelerde ise AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Szijjarto ise Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 13:33
- 13:39
- 13:19
- 13:14
- 12:57
Sıradaki Haber
Nepal: Everest Dağı'nın 73 santim daha uzun olduğu belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz