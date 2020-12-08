Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile olan sorunların ancak diyalog ve diplomasiyle çözülebileceğini söyledi. Yunanistan ile ilgili meselelerde ise AB'nin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Szijjarto ise Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

Ayrıntılar geliyor...