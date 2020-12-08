Miçotakis, ekimdeki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye AB’den yaptırım kararı çıkmaması halinde başka konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir." yanıtını verdi.

Uluslararası Adalet Divanını işaret etti

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız, çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz."

Kıbrıs Rum yönetimi, AB'yi Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlamak için Belarus'a yönelik yaptırımları 21 Eylül'de veto etmişti.

Yunan-Rum ikilisi, gayrimeşru talepleri için AB'yi öne sürüyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için AB'yi öne sürüyor.