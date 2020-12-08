Taraflar arasındaki son görüşmelerde çiftçiler, söz konusu tarım reformunun tamamen yürürlükten kaldırılması taleplerini yinelediler.

Grev çağrısına en az 15 muhalefet partisi destek verirken Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'ın partisi, çiftçilerin toplandığı sınır hattını ziyaret eden Kejriwal'ın ev hapsine alındığını iddia etti.

Yetkililerin çiftçilerle yarın bir görüşme daha yapması bekleniyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), reformların çiftçilerin gelirlerine zarar vermeyeceğini açıkladı ancak çiftçiler ikna olmadı.

Başkent gergin

On binlerce çiftçi son 12 günde başkent Delhi'yi kuşatma altına alıp otoyolları kapatırken, yetkililer, şehrin giriş çıkışlarına polis konuşlandırdı.

Çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yüzde 60'ından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.