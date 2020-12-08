Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede gözaltına alınan Rus gazeteciler, Yukarı Karabağ ve Ukrayna konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündeminde Yukarı Karabağ'daki ateşkes süreci ve bölgede kurulacak ortak denetim merkezi vardı.
İki bakan İstanbul'da İHA Araştırma ve Geliştirme Merkezini izinsiz görüntüledikleri için gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı ile ilgili de konuştu.
Çavuşoğlu ve Lavrov, Ukrayna başlığına da ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Son Dakika Türkiye- Rusya İlişkileri
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