Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündeminde Yukarı Karabağ'daki ateşkes süreci ve bölgede kurulacak ortak denetim merkezi vardı.



İki bakan İstanbul'da İHA Araştırma ve Geliştirme Merkezini izinsiz görüntüledikleri için gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 2 Rus vatandaşı ile ilgili de konuştu.



Çavuşoğlu ve Lavrov, Ukrayna başlığına da ele aldı.