Libya'da, Darbeci Hafter'e bağlı güçler Jamaika bayraklı, Türk ticari kargo gemisini alıkoydu.

"Türk çıkarlarının hedef alınması halinde ağır sonuçları olacak"

Dışişleri Bakanlığı, para cezası uygulanan ve alıkonulan gemi hakkında açıklama yaptı.

Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımların derhal atılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir.

Libya’da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."