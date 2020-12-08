Libya'da, Darbeci Hafter'e bağlı güçler Jamaika bayraklı, Türk ticari kargo gemisini alıkoydu.

Gemi, Mısır'dan Misrata'ya sağlık ve insani yardım malzemesi taşıyordu.

9'u Türk, 7'si Hint ve biri de Azerbaycanlı olmak üzere toplam 17 mürettebatı bulunuyordu.

Gemi, darbeci Hafter'e bağlı güçlere ait botlar tarafından, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle Libya açıklarında durduruldu.

Arama yapma bahanesi ile Ras el Hilal Limanı'nda, gözetim ve denetim altında alındı.

Yapılan aramaların ardından Darbeci Hafter güçleri tarafından, gemiye para cezası kesildiği bildirildi.

Cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği belirtiliyor.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can, “Gemide Türkiye’yi ilgilendiren 9 Türk personel var. Onların sağlığının iyi olduğu haberini aldık” dedi.

