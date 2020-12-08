Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu
Bazı büyükelçilere yeni görev yerleri tebliğ edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
Öte yandan, Hatun Demirer, Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilcisi oldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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