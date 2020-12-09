Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Bakanlar, Başakşehir'e destek mesajları paylaştı.

"Irkçılık insanlık suçudur"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ırkçı söyleme tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" açıklamasını yaptı.

"Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ırkçı söylemle ilgili tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Irkçılığa hayır" mesajıyla ırkçılığa karşı tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ırkçılık tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçılıkla ilgili tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medyadan "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız" açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tepkisini "Irkçılık bir hastalıktır" sözleriyle ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum. #Notoracism — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 8, 2020

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösterdi.

Şentop, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sonucu ne olursa olsun onurlu duruş sergilemek gerektiğini ifade ederek, "Tebrikler asil duruşlu Başakşehir" dedi.