UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.

"UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur"

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

PSG - Başakşehir karşılaşması saat 20.55'te başlayacak ve maçta yeni bir hakem ekibi görev alacak.

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skandal bir olay yaşandı.

Mücadelenin 4'üncü hakeminin Başakşehir'in Yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkı söylemde bulunması üzerine, iki takım sporcuları sahadan çekildi. Başakşehir, bu hakemlerle maçı oynamak istemedi.