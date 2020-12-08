Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Başakşehir sahayı terk etti

Başakşehir sahayı terk etti

Başakşehir, Twitter adresi üzerinden "Irkçılığa Hayır" paylaşımı yaptı. Paylaşıma büyük destek yağdı.

Türkiye Futbol Federasyonu

Başakşehir'e diğer kulüplerden de destek mesajları geldi.

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

Trabzonspor

Göztepe

MKE Ankaragücü

IRKÇILIK HASTALIKTIR..!



Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya, maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemleri şiddetle kınıyoruz.



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