Medipol Başakşehir'e destek yağdı
Paris Saint Germain karşılaşmasında dördüncü hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle sahayı terk eden Medipol Başakşehir'e destek yağdı.
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.
Başakşehir, Twitter adresi üzerinden "Irkçılığa Hayır" paylaşımı yaptı. Paylaşıma büyük destek yağdı.
NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
Türkiye Futbol Federasyonu
Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz.— TFF (@TFF_Org) December 8, 2020
Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız https://t.co/FoTJuJwmyK
Başakşehir'e diğer kulüplerden de destek mesajları geldi.
Beşiktaş
Yanınızdayız, ırkçılığa karşıyız. @ibfk2014 #NotoRacism | #Respect https://t.co/QMTXODQSGr— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2020
Fenerbahçe
Yanınızdayız! #NoToRacism https://t.co/Ga6V3s44Yv— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 8, 2020
Galatasaray
NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/xd1knQ2wGt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 8, 2020
Trabzonspor
C'est Dommage!!!#NotoRacism | #Respect | https://t.co/5XfBZ7zB9a— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 8, 2020
Göztepe
NO TO RACISM | #Respect https://t.co/1hG6KXiG7k— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 8, 2020
MKE Ankaragücü
IRKÇILIK HASTALIKTIR..!— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 8, 2020
Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya, maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemleri şiddetle kınıyoruz.
Yanınızdayız @ibfk2014 #NoToRacism https://t.co/wd9tcqFwby
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