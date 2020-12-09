TFF: Konunun takipçisiyiz, temsilcimizin yanındayız
Türkiye Futbol Federasyonu, dördüncü hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kesilen Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz." paylaşımını yaptı.
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı.
Başakşehir, Twitter adresi üzerinden "Irkçılığa Hayır" paylaşımı yaptı. Paylaşıma büyük destek yağdı.
Türkiye Futbol Federasyonundan da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Federasyonun Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." denildi.
Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz.— TFF (@TFF_Org) December 8, 2020
Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız https://t.co/FoTJuJwmyK
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