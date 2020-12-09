Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 01:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Eren'den ırkçı saldırıya tepki
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, PSG ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı saldırısı sonrası "Irkçılığa Hayır, yanındayız Başakşehir" mesajını paylaştı.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de ırkçı söylemlere karşı tepki gösterdi.
Genel Müdür Eren paylaşımında, Irkçılığa Hayır dedi ve "Yanındayız" diyerek temsilcimiz Başakşehir'e destek oldu.
NO TO RACISM | #Respect— ibrahim eren (@ibrahimeren) December 8, 2020
Yanındayız @ibfk2014! @mustafaerogut https://t.co/g7UZEIo7YJ
Etiketler: İbrahim Eren TRT Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi Irkçılık
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