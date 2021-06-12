Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu.

Bakan Koca ayrıca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyledi.

Aşılama tedariğinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Koca, haziran ayında 20'li yaşlara kadar düşüleceğini bir kez daha söyledi.

Yeni parti aşılar yolda

Haziran ayı için planlanan 30 milyon doz BionTech aşısının yaklaşık yarısının teslim edilidiğini söyleyen Bakan Koca, tedarik sürecinin planladığını gibi ilerlediğini ifade etti. Çin'den yeni aşıların geleceğini söyledi. Koca, "Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor" dedi.

Böylece Sinovac aşısı olmayı bekleyen vatandaşların taleplerinin karşılanacağını belirtti.

Hibrit aşılama modeli uygulanacak

3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini söyleyen Bakan Koca detayları anlattı.

İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşının yapılacağını söyledi.

Fahrettin Koca hibrit modelin nasıl uygulanacağına şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek"

[Grafik: TRT Haber]

Toplumsal bağışıklıkta aşının önemi

Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bakan Koca, bu oranın yüzde 70'lere çıkmasının daha da anlamlı olabileceği görüşünde.

"Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor." diyor Sağlık Bakanı Koca.

Maskeler ne zaman çıkacak?

Koronavirüse karşı en büyük koruma araçlarının başında maske geliyor. Özellikle kapalı alanlarda maskenin takılması ısrarla öneriliyor. Aşılama çalışmalarıyla birlikte gelecek dönemde açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması gündemde olabilir.

Sağlık Bakanı maske zorunluluğuyla ilgili olarak, "Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir." diyor.

Kontrollü sosyal hayat dönemi

Kısıtlamalar ve normalleşmeyle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, vakaların 5-6 bin seviyelerinde olmasının hareketlilikle bağlantılı olduğunu söyledi.

Salgını kontol etmek için farklı dönemlerden geçildiğini söyleyen Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız"