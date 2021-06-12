Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşılama programı genişliyor: Özel güvenlik sektörü çalışanları dahil edildi
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini açıkladı.
Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.
Sağlık Bakanlığı'nca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevularını alabilecek.
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