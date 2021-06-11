Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği duyuruldu.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için https://t.co/ZlEdNvyEuT web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi. pic.twitter.com/jB1JxnxBkc — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 11, 2021