Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli aşı için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi
Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği duyuruldu.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için https://t.co/ZlEdNvyEuT web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi. pic.twitter.com/jB1JxnxBkc— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 11, 2021
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Twitter Koronavirüs Koronavirüs Aşısı e-Nabız
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