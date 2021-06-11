24 Ocak'ta Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı. Parti yöneticilerinden Dilan Kılıç da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP İstanbul Esenyurt ilçe başkanı Ercan Demir ve parti yöneticisi Dilan Kılıç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 11,5 yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Parti binasındaki tüm oda ve müştemilatlarda yapılan aramada çok fazla sayıda örgütsel doküman, afiş, resim, tablo ve dijital materyale el koyulduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bina içinde örgüt üyelerinin fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu belirtildi.