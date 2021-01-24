Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Aramalar sırasında bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 3 katlı binada yapılan 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplandı. Evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Esenyurt HDP İlçe yöneticileri Ercan S. ve Dilan K.'nın da terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı.

Ayrıca binada kaçak kullanım tespit edilerek BEDAŞ tarafından elektriği kesildi.

Bakan Soylu'dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asıldığını gösteren video paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"23 Ocak 2021 gece 23.30, Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri... Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez."