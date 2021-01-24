Nijerya'da saldırıya uğrayan gemi limana demirlendi
Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi, Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi" dedi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söylemişti.
Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürüldü
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.
Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.