Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan zanlılardan 36'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri 238 kişiyi teşhis ettikleri belirtilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütsel bağlantıları araştırılıyor

Şüphelilerin teşhis ettiği 131 kişiden 45'i hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 107 kişinin ise örgütsel bağlantılarına yönelik detaylı araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.

46 şüpheli gözaltına alınmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 46'sı gözaltına alınmıştı.