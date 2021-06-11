Boşanmış ailelerin çocuklarının icra yoluyla teslimi son bulacak. Yeni kanun teklifi hazır.

Teklife göre çocuk, teslim merkezinden alınacak. Ayrıca teslim sırasında harç ödenmeyecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.

Düzenlemede sona gelindi

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifine göre icra ile çocuk alma, 89 yıllık icra iflas kanunundan çıkarılacak. Çocukları Koruma Kanunu'nun içine dahil edilecek. Çocuğun sosyal ve duygusal zarara uğramasının önüne geçilecek.

Çocuğun teslimi sırasında, psikolog, pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak.

Hem çocukta travma oluşturan hem de tartışmalara neden olan çocuğu icra ile alma dönemi böylece sonlandırılacak.

Düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.

Yeni uygulama nasıl olacak?

İcra yoluyla çocukların tesliminin son bulması tasarısıyla ilgili Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca açıklama yaptı.

Konca, "Çocuğun üstün yararının korunmasına uygun olmadığı çerçevesinde eleştirilmektedir. Çünkü çocuk taşınır eşya gibi icra iflas görevlileri tarafından zorla alınmakta ve teslim edilmektedir" dedi. Konca sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuğun psikolojine uygun bir ortamda uzmanların katılımıyla çocuğun teslimi sağlanacaktır. Ayrıca bu teslim esnasında harç alınmaması sağlanarak ailelerin bu hususta ekonomik maliyetlerinin daha az olması ön görülmektedir”