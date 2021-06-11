Restorasyonu tamamlanan Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu'nda, kütüphane, yurt alanı, Kur'an kursu, şadırvan, imam ve müezzin lojmanları, afet yönetim merkezi ile birlikte 2200 metrekarelik bir külliye bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

"Yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak"

Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa ettirdiği caminin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Karademir bu mescidi, camiyi güzel bir mimariyle inşa etti. Bunu Kur'an Kursu'yla beraber yavrularımızın ve tüm komşularımızın, Müslümanların emrine amade kıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabb'imizin de buyurduğu gibi 'Kim bu dünyada benim için bir mescit bina ederse, ben de cennette onlar için bir ev, bir beyt inşa ederim.' Rabb'imiz böyle buyuruyor ve şimdiden tabii bu hazırlıkları imkanı olanlar hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Devleti ricali olarak bizler de tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bu yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak. Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum.

Burhaniye Mahallesi sakinlerine "kentsel dönüşüm" çağrısı

Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını açılışını gerçekleştirdiği Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nde kıldı.

Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.