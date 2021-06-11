Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ve futbolculara seslenen Erdoğan, "Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.



Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. @MilliTakimlar — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2021

Türkiye EURO 2020'de sahne alıyor

Avrupa futbol şampiyonası bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başlıyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, turnuvanın ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Dev maç TRT1, TRT 4K ve TRT İzle uygulamasından canlı yayınlanacak.

İki takım 13 kez karşı karşıya geldi

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan son iki karşılaşma, 1-1 sona erdi. İki rakip, İtalya'nın başkenti Roma'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galler ve İsviçre maçları Bakü'de

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Takım, 5. kez bu büyük organizasyonda boy göstermeye hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Ay-yıldızlıların başında 53 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'yi 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe taşımıştı.

Milliler daha önce 3 kez Fatih Terim yönetiminde, 1 kez de Mustafa Denizli önderliğinde Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı.

2021'deki 7. maç

Milliler, İtalya mücadelesiyle 2021 yılındaki yedinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.