İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran'dan sonra gerçekleşecek bazı baro genel kurulları ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgeye göre, üye sayısı 400'den fazla olan baro üyesi avukatlar, genel kurulda oy kullanabilmek için pazar günü sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.

Genelgede bazı baroların 15 Haziran'dan sonra genel kurul yapmak için İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu hatırlatıldı.

Üye sayısı 400'ün altındaki baroların pazar günü hariç diğer günlerde salgın tedbirlerine uygun bir şekilde genel kurullarını yapabilecekleri belirtildi.

Üye sayısı 400'ün üzerinde olan baroların genel kurullarının ise cumartesi gününden sonraya sarktığı bu sebeple baro üyesi avukatların pazar günü sokak kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edildi.

Baro genel kurullarında görevli olacak diğer görevliler de sokak kısıtlamasından muaf olacak.