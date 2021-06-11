Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUSKON davasında karar: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik görülen ana davada karar açıklandı. 6 kişiye silahlı terör örgütüne üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Tuskon davası karar bağlandı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrıldı.
6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre'ye "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
9 kişiye silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım suçundan 1 yıl on üçer ay hapis cezası verildi.
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