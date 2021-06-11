Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde bazı liderlerle bir araya gelecek. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle buluşacak.

13 Haziran'da Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nda düzenlenecek devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı NATO Zirvesi için 13 Haziran'da Belçika'ya gidecek.

NATO üyesi ülkelerin liderleriyle ikili temaslarda bulunacak Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile baş başa görüşmeler yapacak.

Biden'ın başkanlığının ardından ilk yüz yüze görüşme

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşmesi planlanıyor. Görüşmelerde NATO'daki ittifakın yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

[NATO zirvesi]Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD yönetiminin Türkiye ile birçok stratejik alanda çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Tüm muhataplarımızda bunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. https://t.co/hkfLa1t1ad pic.twitter.com/viYfqgt0yC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2021

Bakan Çavuşoğlu: ABD birçok alanda iş birliği yapmak istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında NATO Zirvesi'nde ABD görüşmesine dair başlıkları anlatmıştı.

Çavuşoğlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'la görüşmesini ön plana çıkarıyoruz ama bu zirvenin kendisi çok önemli çünkü NATO'nun 2030 vizyonu belgesi görüşülecek" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye karşıtı yaptırımlarına, terör örgütü YPG'ye verdiği desteğine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili tutumuna ve S-400 konusundaki anlaşmazlıklara işaret eden Çavuşoğlu, şunları söylemişti:

"ABD'nin Türkiye'yle birçok stratejik alanda çalışma arzusu olduğunu görüyoruz. Bunu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da da gördük diğer muhataplarımızda da gördük. Tüm muhataplarımızda bunu görüyoruz, Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, diğer taraftan geleceğe yönelik ilişkileri tamir ederken bu iş birliğini güçlendirebilecek miyiz? Trump döneminde 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Bu hedeflere ulaşmak için neler yapmamız lazım?"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021

Bakan Akar zirve öncesi ABD'li mevkidaşıyla görüştü

NATO Zirvesi öncesi ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Zirve öncesi gerçekleşen görülme olumlu havada geçti.

Güvenlik hassasiyeti gündemin ilk sırasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinin NATO Zirvesi'ndeki öncelikli gündemi, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelere ilişkin egemenlik hakları ve güvenlik hassasiyetine saygı gösterilmesi olacak. Zirvede, Türkiye'nin bu konulardaki kararlılığı vurgulanacak.

Türkiye'nin ittifak kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getiren bir üye ülke olduğunun altı çizilerek muhataplara terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda iş birliği teklifleri de tekrarlanacak.​​​​​​​

Terörle mücadelede iş birliği vurgulanacak

NATO ve ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında yaşanabilecek terör tehdidine karşı NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin sürmesi gerektiği görüşünün de muhataplara iletileceği zirvede, Türkiye'nin bu kapsamda barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanacak.

1,5 yıl sonra yüz yüze ilk uluslararası zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor.

Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.