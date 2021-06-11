Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Irak'ın kuzeyine devam eden Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/86zlNHyQB9
Bakanlık paylaşımında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor" mesajını verdi.
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