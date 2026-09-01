Trump'tan İran'a "misilleme" tehdidi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

"Eğer misilleme yaparlarsa, çok daha sert bir darbe alacaklar"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Trump, İran'a yönelik, "Eğer misilleme yaparlarsa, çok daha sert bir darbe alacaklar. Bunu tekrar yaparlarsa, artık varlıklarını sürdüremeyecekler." ifadelerini kullandı.

İran'ın bazı bölgelerde radarları yeniden inşa ettiğini ve kendilerinin bu radarların bitmesini beklediklerini anlatan Trump, daha sonra buraları vurduklarını söyledi.

İran'ın bugüne kadar anlaşma yolunda doğru adımları atmadığını savunan ABD Başkanı, "Bence onlarla yapılacak bir anlaşma, yazıldığı kağıdın değeri kadar etmez. Onlara bugüne kadar pek çok şans verdik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.

İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.