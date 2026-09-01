Eski İçişleri Bakanı Şahin için adli kontrol talebi

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti.

Ardından yapılan incelemede iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.

Şahin de bu iddialara yönelik Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şahin hakkında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol talebinde bulunduğu öğrenildi. Şahin, ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

80'den fazla şüpheli tutuklandı

Suç örgütüne yönelik soruşturmada, Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 80'den fazla şüpheli tutuklandı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu, bu şirketlere kayyum atandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.