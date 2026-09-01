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Dünya
AA 01.09.2026 20:12

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1050'ye çıktığı duyuruldu.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye yükseldi

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun sosyal medya hesabından, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1050'ye yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 314 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sel felaketinin, Himalayalar bölgesindeki kar ve kaya çığını tetiklediğini vurguladı.

Shah, "Olay, bölgenin en büyük felaketlerinden biri. Bu olay, Himalayalar bölgesinde karşı karşıya kaldığımız risklerin iklim değişikliğiyle birlikte arttığını gösteriyor. Bu nedenle bölge teyakkuzda kalmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği duyurulmuştu.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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