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Türkiye
AA 01.09.2026 19:57

Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti.

Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Davul, zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti.

Üzerinde "Milli Mücadele'nin 107. yılı" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar halay sırasında güzel görüntüler oluşturdu.

"Milli Mücadelemizin yol haritası Sivas’ta belirlendi"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünü, onun ruhuna yakışır şekilde kutlamış olacağız. 4 Eylül, sadece Sivas için değil, tüm ülkemiz için önemli bir tarih. Milli Mücadelemizin yol haritası Sivas’ta belirlendi. Sivas Kongresi’nde çok önemli kararlar alındı. Sivas, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehir. Bu özel günümüzü en güzel şekilde kutluyoruz." dedi.

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