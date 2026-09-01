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Türkiye
AA 01.09.2026 17:04

Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü tutuklandı.

Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı
[Fotograf: AA]

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför Muhterem Altıntaş sorgu için savcılığa götürüldü.

Kocabıyık ve sürücü Altıntaş, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Tır dorsesi altında yakalanmıştı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü Altıntaş gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık yakalandı
Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık yakalandı

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Edirne Kapıkule Gümrük Muhafaza
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