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Türkiye
DHA 01.09.2026 14:45

Gülistan Doku soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon düzenlendi.

Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Dalgıç polisler gözaltında

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan dalgıç polisler, adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2’si daha bugün adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklandı. 

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