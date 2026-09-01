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Türkiye
AA 01.09.2026 14:24

Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kadıköy'de, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.

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