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Türkiye
AA 01.09.2026 09:20

Esenboğa Havalimanı'nda 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucuya el konuldu.

Esenboğa Havalimanı'nda 31 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde şüpheli yolcuları ve bagajları incelemeye aldı.

İlk operasyonda, şüpheli yolculara ait valizlerin X-ray taramasından geçirilmesi sonucu 9 plastik kap içinde 7 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İkinci operasyonda, Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Sistemi üzerinden yapılan risk analizi doğrultusunda şüpheli bir valiz detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrollerde, 7 plastik kap içine gizlenmiş 6 kilo 120 gram uyuşturucu tespit edildi.

Üçüncü operasyonda ise şut altı bölgesindeki şüpheli bir valize narkotik dedektör köpeği "Kabus"un tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Detaylı aramada, 36 parça kıyafete emdirilmiş 17 kilo 600 gram uyuşturucu belirlendi.

Üç operasyon neticesinde ele geçirilen toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Esenboğa Havalimanı Uyuşturucu Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı
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