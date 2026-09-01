Botlarla konuştukça robotlaşıyoruz: Algoritmalar iletişim biçimimizi yeniden kodluyor

AI & Society dergisinde yayımlanan uluslararası bir araştırma, yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle insan davranışlarında gözlemlenebilecek olası değişimleri mercek altına aldı.

Araştırmacılar, perakendeden sağlığa kadar pek çok alanda müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen vaktin, insanların iletişim kalıplarını bu algoritmaların daha rahat işleyebileceği biçimlere doğru evrilttiğini ileri sürüyor.

Robotlar insana, insanlar robota benziyor

Geliştirilen kuramsal çerçeveye göre, yapay zeka botları insan dilini ve duygusal tepkilerini taklit ederek daha doğal görünmeye çalışırken, kullanıcılar da karşılarındaki makineye uyum sağlamak için insana özgü karmaşık ve öngörülemez ifadeleri törpülüyor.

Araştırma ekibi, bu iki yönlü etkileşim sürecini "robotik insanlık" kavramıyla açıklıyor. Kullanıcıların, komutların doğru anlaşılması ve işlemlerin hızlanması amacıyla kendilerini sisteme daha uyumlu hale getirdikleri ve zamanla bu standartlaştırılmış kalıpları içselleştirdikleri belirtiliyor.

Doğal tepkilerin yerini algoritmik uyum alıyor

İnsanlar arası iletişimde alınan geri bildirimler genellikle spontane ve kontrol dışı seyrederken, yapay zeka ile kurulan diyaloglar tamamen istatistiklere ve algoritmalara dayanıyor.

Bilim insanları, insanın doğasında bulunan "aynalama" refleksinin, sürekli yapay zeka ile iletişim halinde olan bireylerde makinelerin iletişim tarzını kopyalamaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durumun, insanın kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği ve özgün iletişim özelliklerini sınırlandırabileceği değerlendiriliyor.

Şirketler için etik iletişim vurgusu

Teorik temellere dayanan ve deneysel gözlemlerle desteklenmesi gereken bu çalışma, teknolojinin insan psikolojisi üzerindeki derin etkilerine ışık tutuyor.

Müşteri hizmetlerinde yapay zeka kullanımının hızla standart hale geldiğini hatırlatan uzmanlar, şirketlerin bu sistemleri yalnızca operasyonel verimlilik için değil, aynı zamanda kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını koruyacak şekilde tasarlaması gerektiğinin altını çiziyor.