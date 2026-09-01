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Dünya
AA 01.09.2026 09:37

Trump, Apple'dan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Apple'dan harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmesini istediği bildirildi.

Trump, Apple'dan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmesini istedi

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliklerinin tüm harita sağlayıcılarına iletildiğini belirtti.

Burgum, Başkan Trump'ın doğrudan iletişime geçerek Apple'a talebi ilettiğini ve harita uygulamasında söz konusu isim değişikliğinin yakın zamanda görülebileceğini söyledi.

Google da Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'deki uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncellemiş ancak Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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