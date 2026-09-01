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Dünya
AA 01.09.2026 07:36

UKMTO: Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu.

UKMTO: Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ihbar edilen denizcilik olayının Umman'ın Hasab kentinin 17 deniz mili doğusunda meydana geldiği aktarıldı.

Bir tankere kaynağı ve türü bilinmeyen 3 mühimmatın isabet ettiği kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı ve herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

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Umman Hürmüz Boğazı
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