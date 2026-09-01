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TRT Haber, AA 01.09.2026 08:59

FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının Signal haberleşme uygulaması üzerinden yürüttükleri örgütsel faaliyetler ve haberleşme trafiği deşifre edildi.

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun yakalandığını, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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