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Gündem
TRT Haber 01.09.2026 03:27

Yeni adli yıl bugün başlıyor

Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin bugün başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek.

Yeni adli yıl bugün başlıyor

Bugün itibarıyla yeni adli yıl başlayacak. Yeni dönemde, CHP kurultayında şaibe iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek.

Yargıtay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak.

Kritik duruşmalardan biri 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında görülecek. Ardından 16 Eylül'de, CHP kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının altıncı duruşması yapılacak.

Kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davanın duruşması ise 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Umut Davası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor

16 Ekim'de ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Gazeteci Uğur Mumcu başta olmak üzere Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Mumcu ailesinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etmesinin ardından yeniden dikkatlerin çevrildiği dava, 2 Aralık'ta görülecek.

Mutlak Butlan Dosyası Yargıtay'da

Yeni adli yılda Yargıtay'ın gündeminde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndüğü mutlak butlan dosyası var.

Dosya, yüksek mahkemenin 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alınmıştı. Bundan sonraki süreçte tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor heyete sunulacak. Ardından dosyanın esasına ilişkin değerlendirme yapılacak.

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Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
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