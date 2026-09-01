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Gündem
AA 01.09.2026 01:36

Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'ndayız. Helal olsun size 12 Dev Adam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, daha sonra Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Koca bir dünya düşün ve Türkiye! Biz biraz aceleciyiz." mesajını paylaştı.

12 Dev Adam 8'de 8 ile Dünya Kupası'nda
12 Dev Adam 8'de 8 ile Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur J Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İzlanda'yı 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 2027'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

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A Milli Basketbol Takımı Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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