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Türkiye
DHA 01.09.2026 01:51

Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı.

Fabrikanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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