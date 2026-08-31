Kayseri'de otomobil tramvay durağına girdi: 1 yaralı

Sivas Bulvarı üzerinde G.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alparslan Tramvay Durağı'na girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunanlara müdahale etti. Kazada yaralanan Rabiye G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.