Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.08.2026 21:24

Rusya ve ABD, finans alanındaki iş birliğini görüştü

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, iki ülke arasında finans alanındaki iş birliğini görüştüğü duyuruldu.

Rusya ve ABD, finans alanındaki iş birliğini görüştü

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Siluanov ile Bessent'in ABD'nin Asheville şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında finans alanındaki ve G20 çerçevesindeki iş birliği konuları görüşüldü." ifadesine yer verildi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Asheville'de gerçekleştiriliyor.

ABD, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

ETİKETLER
Rusya ABD
Sıradaki Haber
Altın değer kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:28
Kayseri'de otomobil tramvay durağına girdi: 1 yaralı
21:40
Bakanlar Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Bişkek'e gidiyor
21:24
Rusya: Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduk
21:23
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir İHA'yı daha düşürdüğünü duyurdu
21:56
Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Arif Kocabıyık yakalandı
21:22
İsveç, Fransa'dan 4 fırkateyn satın alacak
Gemi kazasında kaybolanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gemi kazasında kaybolanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle Fırat Nehri üzerine yüzer köprü kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ