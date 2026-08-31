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Gündem
AA 31.08.2026 21:34

Bakanlar Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Bişkek'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile Bişkek yolunda olduğunu duyurdu.

Bakanlar Fidan ve Güler, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Bişkek'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından uçakta çekilen fotoğraf paylaştı.

Bakan Fidan, paylaşımında, "Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sonrasında Sayın Milli Savunma Bakanımızla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Bişkek’e gidiyoruz. Bu yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim İshak Dar da bizimle beraber. İstanbul’da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Fotoğrafta, Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da yer aldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bugün bir araya gelmişti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı

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Hakan Fidan Kırgızistan Pakistan Yaşar Güler
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