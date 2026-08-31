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Gündem
AA 31.08.2026 19:35

Emine Erdoğan'dan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Emine Erdoğan, törene ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
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