Öğretmenlik mesleği kariyer basamakları kılavuzu yayımlandı

Bakanlık açıklamasına göre, kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1-9 Eylül tarihlerinde "mebbis.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Ek başvurular ise 2-6 Kasım'da alınacak.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler, 4 Eylül-18 Aralık'ta "www.oba.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim-öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Kılavuza, "https://personel.meb.gov.tr/www/20263-ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklarinda-ilerlemeye-iliskin-kilavuz/icerik/1765/tr" adresinden ulaşılabiliyor. ​​​​​​​